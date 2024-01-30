Где Россия берет снаряды и как покрыть дефицит Украины

Украинское войско в сутки может выстреливать ежедневно около 2 тысяч боеприпасов, тогда как оккупационное - в пять раз больше. Тем временем главный союзник Украины - США продолжают наращивать свое производство, но что касается России, то ей сложно выйти на большую мощность из-за санкционных ограничений.

О том, что с производством снарядов у Украины и РФ и можно ли сравнивать потенциал Запада со страной агрессором, - объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

О производстве снарядов в России

России следует открывать новые линии производства и новое оборудование, в том числе станки, чтобы увеличить изготовление боеприпасов. Но у них все мощности остались еще со времен Союза, а современное оборудование из-за санкций они получать не могут. Поэтому стремительно расширить производство с 1,7 миллионов в год до условно 3 миллионов для них невозможно. 1,7 миллиона, который они производят на сегодняшний день, позволяет противнику обеспечивать 4,5 тысячи выстрелов в сутки. Этого им, очевидно, недостаточно.

Кроме того, врагу мешает масштабировать производство недостаточное количество порохов в самой России. Они получают от Казахстана и Узбекистана хлопчатобумажную целлюлозу, которая используется для производства взрывчатых веществ - порохов. Россия пытается получить порох от Китая.

Кто передает Москве боеприпасы

Москва сейчас, прежде всего, делает ставку на Иран и КНДР, чтобы покрывать свою потребность в боеприпасах. Но следует подчеркнуть, что Северная Корея десятки лет ни с кем не воевала. У нее есть производство, но оно идет на накопление. Поэтому она может позволить передавать снаряды другой стране, но и ее запасы неисчерпаемы.

Кроме того, их ВПК работает не идеально - даже не на уровне России. В российских провоенных пабликах есть много жалоб и критики от их артиллеристов на северокорейские боеприпасы. К примеру, что у них меньшая точность и дальность. У них разного типа пороха, они не соблюдают требования качественного производства и хранения этих снарядов. Если говорить о боеприпасах 152 калибра, то они обнаруживаются и 152.2 или 152.4 мм. То есть снаряд из одной и той же партии может иметь следующие отклонения. Это все в свою очередь влияет на качество выстрелов, увеличивает риск разрыва стволов или неотработки самого боеприпаса.

В Министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что Пхеньян якобы передал Москве пять тысяч контейнеров. И они насчитали около полутора миллионов снарядов 152 мм калибра и 400 тысяч 122 мм калибра. Хотя на самом деле есть информация о передаче тысячи контейнеров с разной номенклатурой, в частности, эта информация подтверждалась разведкой США.

Тысяча контейнеров 152 калибра - это примерно 200-300 тысяч выстрелов. Если мы говорим о других калибрах, например, 122 мм - там может быть больше. Если говорить о 122 мм реактивных снарядах - то значительно меньше. Если бы России отправили именно миллион снарядов, то она сейчас осуществляла бы совершенно иную интенсивность обстрелов. Сейчас она производит в среднем 10 тысяч выстрелов в сутки. У нас сейчас уровень упал до 2 тысяч - мы вынуждены максимально экономить снаряды.

У кого больший потенциал: у США или России

До начала полномасштабного вторжения американцы производили около 10 тысяч выстрелов в месяц. Сейчас - почти 30 тысяч. Следовательно, за два года они увеличили производство втрое и преследуют цель делать еще больше, около 100 тысяч. Главное, что они действительно могут этого достичь, как и Европа.

В то время как у России возможностей для такого наращивания нет - она не может за два года увеличить производство втрое. С 2022 года она его увеличила не в разы в общем от своих мощностей. Москва наращивала это производство в соответствии с их мощностями. Их мощности составляли 1,7 миллиона еще после распада Союза, просто ежегодно они не производили такое количество снарядов. Они выпускали по 600-650 тысяч, но предел - это 1,7 миллиона. В то время как у стран Запада этого максимального потолка нет - они могут увеличивать и дальше.

О производстве снарядов в Украине

Большой шаг вперед для нас в том, что мы все же смогли приступить к производству разной номенклатуры боеприпасов. Но производство, которое есть у нас, даже на 10% не удовлетворяет наших суточных потребностей. Поэтому мы целиком и полностью зависимы от стран Запада по этому вопросу. Хотя в перспективе мы можем рассчитывать на то, что после окончания войны можно расширить производство. А пока оно идет как дополнение к общему обеспечению.

Александр Коваленко для РБК-Украина