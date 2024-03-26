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Россия не может производить запланированное количество дронов из-за санкций, - ЦНС

Фото: Россия не может производить запланированное количество дронов из-за санкций (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оборонные заводы не могут производить запланированное количество беспилотников из-за санкций Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщает ЦНС, российское предприятие "Ижмаш - беспилотные системы" не выполнило госзаказ по производству комплекса "Гранат-4" из-за отсутствия европейских комплектующих.

Минобороны РФ заключило договор с заводом по производству новых комплексов летом 2023 года, но уже в октябре завод, на основе независимого заключения торгово-промышленной палаты Удмуртии, сообщил, что не может выполнить заказ из-за санкций и отсутствия комплектующих с ЕС.

Соответствующий документ в распоряжение Центра национального сопротивления передали работники завода.

sprotyv.mod.gov.ua

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз регулярно вводит санкции против России за агрессивную войну против Украины. Ограничения вводятся против российских чиновников, олигархов, секторов экономики, компаний и оборонных предприятий агрессора.

23 февраля 2024 года ЕС принял уже 13-й пакет санкций против России. Европейский Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц.

Также Европейский союз 11 декабря 2023 года ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал усилить санкции против России. По его словам, аэробаллистические ракеты "Кинжал", которыми Россия обстреливает Украину, содержат десятки иностранных деталей.

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