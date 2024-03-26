Росія не може виготовляти заплановану кількість дронів через санкції, - ЦНС

Як повідомляє ЦНС, російське підприємство "Іжмаш - безпілотні системи" не виконало держзамовлення щодо виробництва комплексу "Гранат-4" через відсутність європейських комплектуючих.

Міноборони РФ уклало договір з заводом щодо виробництва нових комплексів влітку 2023 року, але вже у жовтні завод, на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії, повідомив що не може виконати замовлення через санкції та відсутність комплектуючих з ЄС.

Відповідний документ у розпорядження Центру національного спротиву передали працівники заводу.

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Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз регулярно запроваджує санкції проти Росії за агресивну війну проти України. Обмеження запроваджуються проти російських чиновників, олігархів, секторів економіки, компаній та оборонних підприємств агресора.

23 лютого 2024 року ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Європейська Рада постановила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Також Європейський союз 11 грудня 2023 року запровадив санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб, що причетні до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує проти України.

Президент України Володимир Зеленський також закликав посилити санкції проти Росії. За його словами, аеробалістичні ракети "Кинджал", якими Росія обстрілює Україну, вміщують десятки іноземних деталей.