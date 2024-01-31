Россия может производить минимум сотню танков в месяц, - ISW

Отмечается, что по состоянию на март 2023 года единственный российский производитель танков, - "Уралвагонзавод", - производил 20 танков в месяц.

В марте 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский ОПК может производить 1500 основных боевых танков в 2023 г., что предполагает средний уровень производства 125 танков в месяц.

30 января 2024 Министерство обороны России сообщило, что российское предприятие ОПК "Новатор" выполнило государственный оборонный заказ на крылатые ракеты "Калибр" и баллистические ракеты "Искандер" в 2023 году.

Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что "Новатор" выполнил государственный оборонный заказ на "Калибры" и "Искандеры" в 2023 году, перейдя на круглосуточное производство и создав трехсменный график работы на всех своих заводах.

По словам Абдрахманова, "Новатор" уже выполнил 17% государственного оборонного заказа на 2024 год.

Ракетный потенциал России

По последним данным Воздушных сил, Россия, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

В середине января заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны РФ, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские войска не применяли крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине с середины сентября 2023 года, вероятно, с целью создания ракетного резерва. По его словам, Россия, вероятно, испытывает трудности с производством крылатых ракет "Калибр", поскольку для этого требуется много иностранных компонентов, заблокированных международными санкциями.

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