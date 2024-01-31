Росія може виготовляти щонайменше сотню танків на місяць, - ISW

Зазначається, що станом на березень 2023 року єдиний російський виробник танків, - "Уралвагонзавод", - виробляв 20 танків на місяць.

У березні 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що російський ОПК може виробляти 1500 основних бойових танків у 2023 р., що передбачає середній рівень виробництва 125 танків на місяць.

30 січня 2024 Міністерство оборони Росії повідомило, що російське підприємство ОПК "Новатор" виконало державне оборонне замовлення на крилаті ракети "Калібр" та балістичні ракети "Іскандер" у 2023 році.

Гендиректор "Новатора" Фарід Абдрахманов доповів міністру оборони Росії Сергію Шойгу, що "Новатор" виконав державне оборонне замовлення на "Калібри" та "Іскандери" у 2023 році, перейшовши на цілодобове виробництво і створивши тризмінний графік роботи на всіх своїх заводах.

За словами Абдрахманова, "Новатор" уже виконав 17% державного оборонного замовлення на 2024 рік.

Ракетний потенціал Росії

За останніми даними Повітряних сил, Росія, як і в минулий період, має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

В середині січня заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони РФ, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські війська не застосовували крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні з середини вересня 2023 року, ймовірно, з метою створення ракетного резерву. За його словами, Росія, ймовірно, має труднощі з виробництвом крилатих ракет "Калібр", оскільки для цього потрібно багато іноземних компонентів, заблокованих міжнародними санкціями.

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