Россия не может отбить потерянные районы Курской области, несмотря на подкрепление, - FT
Россия не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений. По состоянию на 11 августа, вторжение продолжается уже шестой день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет FT, согласно проверенным видео и фото, с момента начала операции во вторник ВСУ и их техника продвинулись в глубь России на 30 км. В частности, войска заняли город Суджа Курской области недалеко от российской границы.
"Мы идем глубже", - сказал в комментарии FT украинский солдат Денис, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения.
По его словам, Вооруженные силы Украины все еще имели преимущество, несмотря на то, что Россия ввела подкрепления.
Другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение".
Что говорят официальные лица Украины
Как отмечает FT, в субботу вечером, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично упомянуть о вторжении украинских войск на территорию России. Он сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему "о ситуации на фронта и о наших действиях по переносу войны на территорию агрессора".
Представитель Минобороны Украины сообщил FT, что детали операции пока не разглашаются, поскольку они "сначала ждут, как все будет развиваться".
Курский прорыв
Напомним, что во вторник, 6 августа, россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области. Бои в приграничных районах российского региона идут уже шестые сутки. Российские пропагандисты жалуются на продвижение украинских войск вглубь территории РФ, а именно - в Курской области.
На фоне этого на днях, в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Кроме того, сегодня, 11 августа, в России признали прорыв в еще одном районе Курской области. В частности, и.о. губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что 10 августа был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района. В то же время он утверждает, что якобы по состоянию на момент публикации его сообщения, в Беловском и Обоянском районах Курской области боев нет.
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