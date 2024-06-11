Россия может держать в Калининграде сотню атомных боеголовок, - Сикорский

Риски нападения на Европейский союз (ЕС) вполне существуют. Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024.

Как напомнил Сикорский, в 200 км к северу от Варшавы расположен российский анклав - Калининград. По его мнению, Россия может держать там сотню атомных боеголовок.

"Беларусь опять же рядом. То есть это означает, что нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным", - добавил он.

В частности министр напомнил и о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, которые уже неоднократно «залетали» в Польшу во время обстрелов по Украине.

"Иногда они пролетают по нашей территории и возвращаются снова в Украину. Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши. Это очень близко. Опасность является большей, чем некоторые люди об этом думают", - заявил министр.

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов

Как и отмечал выше Сикорский, Российская Федерация во время массированных обстрелов против Украины уже неоднократно нарушала воздушное пространство Польши ракетами. В качестве примера одна из ракет залетала на территорию страны над Люблинским воеводством во время обстрелов 24 марта. В ответ МИД Польши вызвал российского посла "на ковер", но он проигнорировал это и покинул страну.