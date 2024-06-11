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Росія може тримати у Калінінграді сотню атомних боєголовок, - Сікорський

Вівторок 11 червня 2024 13:55
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Росія може тримати у Калінінграді сотню атомних боєголовок, - Сікорський Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ризики щодо нападу на Європейський союз (ЄС) цілком існують. Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

Як нагадав Сікорський, в 200 км на північ від Варшави розташований російський анклав - Калінінград. На його думку, Росія може тримати там сотню атомних боєголовок.

"Білорусь знову ж таки поруч. Тобто це означає, що напад на Європейський союз є абсолютно вірогідним", - додав він.

Зокрема міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.

"Часом вони пролітають нашою територією і повертаються знову в Україну. Інколи вони випадково залітають в наш повітряний простір. Навіть в західну частину Польщі. Це дуже близько. Небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають", - заявив міністр.

Порушення повітряного простору під час обстрілів

Як й відзначав вище Сікорський, Російська Федерація під час масованих обстрілів проти України, вже неодноразово порушувала повітряний простір Польщі ракетами. Як приклад, одна з ракет залітала на територію країни над Люблінським воєводством під час обстрілів 24 березня. У відповідь МЗС Польщі викликало російського посла "на килим", але він проігнорував це та покинув країну.

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