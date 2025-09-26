Недавние опросы в Молдове свидетельствуют о том, что прозападная Партия действия и солидарности (ПАС), которая сейчас имеет большинство в парламенте, может потерять свое большинство на предстоящих выборах, и что ни одна другая партия или блок не получит явного большинства.

Опросы показывают, что многое будет зависеть от значительного количества избирателей, которые еще не определились, и голосов диаспоры (чьи мнения опросы не отслеживают), поэтому вероятные результаты выборов пока остаются неясными.

Планы Кремля на Молдову

Как сообщают аналитики ISW, Россия может использовать связанных с Кремлем молдавских политиков и других деятелей, чтобы создать условия для возникновения послевыборных протестов независимо от результатов выборов.

Через протесты Кремль, вероятно, хочет попытаться отстранить президента Молдовы Майю Санду от власти, прогнозируют аналитики.

Учения НАТО как инструмент пропаганды

Служба внешней разведки России (СВР) 23 сентября абсурдно заявила, сообщает ISW, что НАТО планирует вторжение в Молдову, готовит "высадку" из Одесской области, чтобы запугать непризнанное Приднестровье.

НАТО действительно вскоре проведет свои учения "Дакийская осень 2025" с 20 октября по 13 ноября в Румынии и Болгарии, где примут участие французские войска.

"Россия, вероятно, будет продолжать искажать информацию о присутствии войск НАТО, утверждая, что НАТО готовится к вторжению в Молдову 30 ноября", - предупреждают эксперты ISW.