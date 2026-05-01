Россия не может наступать в дельте Днепра Херсонской области: "АТЕШ" узнало причину

Агент этого движения из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии рассказал о нарастающем кризисе с плавсредствами у оккупантов.

По его словам, на островах дельты Днепра возле Херсона скоростных катеров почти не осталось, так как украинские дроны регулярно выбивают их один за другим. В то же время пополнения катерами нет.

"Командование делает вид, что все под контролем. На деле - катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея", - сообщил источник.

Как поясняет "АТЕШ", острова отрезаны. Таким образом, переброска личного состава и боеприпасов через протоки превратилась в ежедневный риск без страховки - нет ни прикрытия, ни резерва.

"Ротация буксует, снабжение срывается. Те, кто застрял на позициях, ждут смены неделями. Часть уцелевших катеров выходит из строя по причинам, которые командование предпочитает не афишировать — списывают на износ и плохое обслуживание", - говорится в публикации.

Резюмируя в партизанском движении добавили, что больше информации передали Силам обороны Украины.