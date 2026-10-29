Олешки готовят к эвакуации, украинская делегация уже в пути: что известно

Для оккупированных Олешек готовят гуманитарную миссию: украинская делегация уже отправилась в направлении города, а маршруты для передвижения разминируют. Помощь гражданским планируется доставить 30 октября. Также стороны согласовали механизм эвакуации тех, кто хочет выехать.

Как готовят эвакуацию из Олешек, куда повезут людей и что известно о ходе гуманитарной миссии - рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

Украинская делегация отправилась в Олешки

Утром, 29 октября, омбудсмен Дмитрий Лубинец во главе украинской делегации отправился в направлении оккупированных Олешек для реализации гуманитарной миссии. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а впоследствии подтвердил и сам Лубинец.

"Впереди - доставка гуманитарной помощи людям, которые остаются в городе, и работа над обеспечением возможности безопасного выезда людей. Эта работа проходит в рамках договоренностей, достигнутых с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп", - написал омбудсмен.

Как известно, украинская делегация во главе с Лубинцем уже приехала в Беларусь, откуда самолетом улетит в Анапу, потом переезд в Симферополь, а оттуда направится в Олешки для эвакуации людей.

Продолжается разминирование маршрутов

По словам Лубинца, сейчас идет разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии. Параллельно формируется гуманитарный груз, который планируют доставить в Олешки завтра, 30 октября.

"Режим тишины уже длится 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушения режима тишины не зафиксированы", - подчеркнул омбудсмен.

"Херсон буквально ожил"

Тем временем херсонцы впервые за долгое время спокойно вышли на улицу. По словам Лубинца, прекращение огня в Олешках повлияло на Херсон, где жители впервые за долгое время спокойно и свободно чувствуют себя на улицах.

"Херсон, находившийся постоянно под обстрелами, буквально ожил. На улицах стало больше людей, активизировалась городская жизнь. Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем. То, что для кого-то является обычной повседневной жизнью, для жителей Херсонщины сегодня - самое большое желание", - рассказал омбудсмен в среду, 28 октября.

Американские журналисты приедут в Олешки

Первая леди США Мелания Трамп на своей странице в соцсети Х подтвердила, что четверо журналистов американского телеканала Newsmax будут работать в Олешках как нейтральные наблюдатели и будут документировать гуманитарную миссию.

Гуманитарную миссию в Олешках будут освещать американские журналисты Newsmax

Как планируют вывозить людей из Олешек

Американский телеканал Fox News опубликовал фрагменты соглашения о перемирии в Олешках. Согласно которой жители города Олешки, которые захотят выехать на территорию Украины, сначала поедут в аэропорт Анапы (Краснодарский край), а оттуда военно-транспортным самолетом Минобороны России полетят в Гомель (Беларусь).

Вылет запланирован из аэропорта Витязево в Анапе. Вместе с эвакуированными отправятся украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, двое сотрудников его Офиса и два украинских журналиста. В состав сопровождающей группы также войдут российский омбудсмен Яна Лантратова и представитель группы по координации гуманитарной миссии.

Кроме того, в соглашении указано, что итогом проведения данной гуманитарной миссии станет следующая договоренность российской и украинской сторон о систематической доставке гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов и ГСМ (бензин и дизельное топливо), а также репатриационные мероприятия в населенных пунктах Херсонской области с периодичностью, при необходимости, не реже одного раза в месяц.

Путин сделал заявление по Олешкам

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "миссия в Олешках нацелена на помощь именно гражданским".

Он цинично обвинил украинскую сторону в якобы создании гуманитарной катастрофы в городе.

Как Олешки оказались в оккупации и почему там ввели режим тишины

Напомним, российские войска оккупировали Олешки в Херсонской области в феврале 2022 года. После освобождения Херсона в ноябре того же года город остался под контролем РФ на левом берегу Днепра. Из-за разрушения переправ и близости линии боевых действий сообщение с подконтрольной Украине территорией существенно усложнилось.

В июне 2023 года Олешки пострадали от масштабного наводнения в результате разрушения россиянами Каховской ГЭС. К осени 2026 года гуманитарная ситуация в городе стала критической: нет электро-, водо- и теплоснабжения, а регулярные поставки продуктов и лекарств прекратились еще в мае.

По оценкам украинской стороны, в условиях блокады в городе остаются от 2 до 6 тысяч гражданских. Ранее украинские военные передавали жителям продукты с помощью дронов, однако этого недостаточно для обеспечения потребностей населения.

Для доставки гуманитарной помощи и подготовки к эвакуации желающих выехать 27 октября 2026 в районе Олешек ввели режим прекращения огня. Операция проходит при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Украинскую переговорную группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец, российскую - уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова.

По словам Арахамии, режим тишины должен продлиться до 22:59 1 ноября. Миссия предусматривает доставку помощи гражданским и создание условий для безопасного передвижения и эвакуации людей, которые в ней нуждаются.