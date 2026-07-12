Россия может атаковать на глубину до 100 км. "Флэш" назвал вероятные цели врага

"Флэш" считает, что война РФ против Украины переходит от боевых действий на фронте к фазе массированных deep strike и middle strike, поскольку обе стороны формируют основу перед возможными мирными переговорами.

Советник министра добавил, что у Украины сейчас есть лучшие условия, ведь в России больше критических объектов, влияющих на ход войны. В то же время Украина остается уязвимой, потому что враг не выбирает цели для ударов.

"Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 км все, что возможно: АЗС, почтовые отделения, склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности", - отметил "Флэш".

Он подчеркнул, что ситуация совершенно бессмысленна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга, при этом гибнут люди.

"Мы хотим все это остановить, а наш враг нет. Его все это вполне устраивает. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас предостаточно", - добавил советник министра.