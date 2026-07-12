Россия может атаковать на глубину до 100 км. "Флэш" назвал вероятные цели врага

Россия готовится атаковать украинские объекты на глубину до 100 км. Целью могут стать АЗС, почтовые отделения и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергея "Флеша" Бескрестнова.
"Флэш" считает, что война РФ против Украины переходит от боевых действий на фронте к фазе массированных deep strike и middle strike, поскольку обе стороны формируют основу перед возможными мирными переговорами.
Советник министра добавил, что у Украины сейчас есть лучшие условия, ведь в России больше критических объектов, влияющих на ход войны. В то же время Украина остается уязвимой, потому что враг не выбирает цели для ударов.
"Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 км все, что возможно: АЗС, почтовые отделения, склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности", - отметил "Флэш".
Он подчеркнул, что ситуация совершенно бессмысленна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга, при этом гибнут люди.
"Мы хотим все это остановить, а наш враг нет. Его все это вполне устраивает. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас предостаточно", - добавил советник министра.
Напомним, в Украине дефицит ракет для систем ПВО, которые могут перехватывать баллистику. Поэтому системы Patriot пришлось перевести с автоматического на ручной режим работы.
Ранее мы сообщали, что Украина во время атак РФ в июне уничтожила подавляющее большинство ударных дронов. Однако процент сбития баллистических ракет упал до 40.
Так, ПВО сбило 89% воздушных целей во время массированных российских атак.
В общей сложности Россия выпустила по Украине за месяц почти 6000 дронов и ракет. Из них украинские силы уничтожили около 5300.
Самым большим вызовом остаются баллистические ракеты. Их перехват требует значительного количества ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
В то же время, США в ближайшие дни предоставят украинским защитникам новый пакет с антибалистическими ракетами для Patriot.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что его страна предоставляет украинцам лицензию на производство Patriot.
Как отметили эксперты в комментарии РБК-Украина, на возведение производственной площадки может уйти минимум год.