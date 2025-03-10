Россия могла поднять в воздух А-50 для подготовки нового удара, - эксперт

Россия впервые за шесть месяцев подняла в воздух разведывательный самолет А-50. Это может свидетельствовать о подготовке к новому массированному удару по Украине.

Он подчеркнул, что российские массированные атаки на Украину - это закономерная вещь. Особенно на фоне того, что США приостановили передачу Украине помощи, а также обмен разведданными.

"К сожалению, закономерно. Не хотелось бы, чтобы это было, но он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) услышал о приостановке помощи и думает, что надо пробовать истощать украинскую систему ПВО. Это же очевидно. И поэтому вот такие действия будут", - добавил Мусиенко.

По словам эксперта, он не считает, что поднятие в воздух российского А-50 было демонстрацией силы. На Украину такие действия агрессора не влияют. Тем более, что украинские защитники уже сбивали А-50.

"Они (оккупанты - ред.) в целом хотят изучать наши возможности и способности. Им нужны дополнительные элементы для того, чтобы действовать и, возможно, делать свои удары с воздуха более эффективными. И здесь мне кажется, что это, к сожалению, не просто какая-то показуха или пропаганда для демонстрации. Это, скорее всего, может быть и подготовка к ударам", - уточнил он.

Мусиенко считает, что Россия "будет искать на складах все свои ракеты", чтобы сейчас наносить удары по Украине с целью создать для себя более прочную переговорную позицию и попытаться деморализовать украинцев.

"Я думаю, что намерения Путина могут быть очевидными. Пока, по крайней мере, нет этого перемирия в небе, неизвестно вообще, будет ли оно. По крайней мере, с украинской стороны воля такая есть, и она конструктивная. Но мы понимаем, что пока действия России демонстрируют, что они такое решение не поддерживают, по крайней мере по состоянию на сейчас. Поэтому риски атак, масштабных, они конечно сохраняются", - подчеркнул эксперт.