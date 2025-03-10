Росія могла підняти в повітря А-50 для підготовки нового удару, - експерт

Росія вперше за шість місяців підняла в повітря розвідувальний літак А-50. Це може свідчити про підготовку до нового масованого удару по Україні.

Він підкреслив, що російські масовані атаки на Україну - це закономірна річ. Особливо на тлі того, що США призупинили передачу Україні допомоги, а також обмін розвідданими.

"На жаль, закономірно. Не хотілося б, щоб це було, але він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) почув про призупинення допомоги і думає, що треба пробувати виснажувати українську систему ППО. Це ж очевидно. І тому ось такі дії будуть", - додав Мусієнко.

За словами експерта, він не вважає, що підняття в повітря російського А-50 було демонстрацією сили. На Україну такі дії агресора не впливають. Тим більше, що українські захисники вже збивали А-50.

"Вони (окупанти - ред.) загалом хочуть вивчати наші можливості та здібності. Їм потрібні додаткові елементи для того, щоб діяти і, можливо, робити свої удари з повітря більш ефективними. І тут мені здається, що це, на жаль, не просто якась показуха чи пропаганда для демонстрації. Це, найімовірніше, може бути і підготовка до ударів", - уточнив він.

Мусієнко вважає, що Росія "буде шукати на складах всі свої ракети", щоб зараз завдавати ударів по Україні з метою створити для себе більш міцну переговорну позицію і спробувати деморалізувати українців.

"Я думаю, що наміри Путіна можуть бути очевидними. Поки, принаймні, немає цього перемир'я в небі, невідомо взагалі, чи буде воно. Принаймні, з українського боку воля така є, і вона конструктивна. Але ми розуміємо, що поки що дії Росії демонструють, що вони таке рішення не підтримують, принаймні станом на зараз. Тому ризики атак, масштабних, вони звісно зберігаються", - наголосив експерт.