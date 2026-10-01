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РФ атаковала Украину дронами с шести направлений: как отработала ПВО

08:24 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ атаковала Украину дронами с шести направлений: как отработала ПВО Фото: ПВО успешно отразила новое нападение РФ (Getty Images)
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Во время новой ночной атаки на Украину Россия применила более сотни беспилотников разных типов. Однако защитники смогли обезвредить большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 1 октября противник атаковал Украину 107 ударными беспилотниками типа Shahed. В ВС ВСУ отметили, что 63 из них были реактивными.

Кроме того, россияне наносили удары дронами "Гербера" и беспилотниками-имитаторами "Пародия".

На этот раз враг осуществлял запуски с направлений: Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - РФ, ВОТ Донецкой области и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

К уничтожению российских дронов были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 87 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 11 локациях, а падение обломков сбитых беспилотников - еще на четырех.

Защитники отмечают, что воздушная атака продолжается, а в небе остаются несколько вражеских дронов.

"Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинцев силы ПВО.

Кстати, ранее мы рассказывали, что правительство настроено расширить возможности для бизнеса по приобретению украинской ПВО.

Кроме того, стало известно, как Россия меняет атаки на Киев и к чему готовиться горожанам.

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