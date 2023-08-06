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Россия могла имитировать пуски ракет с Беларуси: в ГУР назвали причину

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Киев, Воскресенье 06 августа 2023 02:33
Россия могла имитировать пуски ракет с Беларуси: в ГУР назвали причину Фото: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ могли имитировать пуски ракет с территории Беларуси, чтобы втянуть эту страну в войну против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"О ракетах с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины", - заявил Юсов.

По его словам, физически пусков ракет могло и не быть, но все могло быть устроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется.

Ракетный удар по Украине 5 августа

Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему россияне впервые за много месяцев использовали Беларусь для ударов по Украине.

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