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МИД Италии вызвал посла РФ из-за "примеров русофобии": подробности

Среда 30 июля 2025 14:16
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МИД Италии вызвал посла РФ из-за "примеров русофобии": подробности Фото: МИД Италии вызвал посла РФ из-за "примеров русофобии" (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Италия вызвала российского посла в МИД из-за включения президента и министров европейской страны в список "примеров русофобии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла в Риме Алексея Парамонова после того, как комментарии президента страны, министра иностранных дел и министра обороны были перечислены на веб-сайте российского правительства как "примеры русофобии".

Список, опубликованный на прошлой неделе, содержит цитаты политиков из Болгарии, Бельгии, Канады, Хорватии, Чехии, Кипра, ЕС, Франции, Германии, Греции, НАТО, Нидерландов, Люксембурга, Польши и США.

От Италии в список попали президент страны Серджио Маттарелла, министр иностранных дел Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто.

Так, в своей речи в Марселе Маттарелла сравнил настроения, стоявшие за российским вторжением в Украину, с ростом нацистской Германии.

В МИД Италии также отметили, что Таяни "считает включение главы государства в этот список провокацией против Республики и итальянского народа".

Что предшествовало

Напомним, в феврале президент Италии Серджо Маттарелла провел параллель между российской агрессией против Украины и Третьим Рейхом.

Матарелла вспомнил о появлении "деспотических и нелиберальных режимов", которые привели к "усилению конфликтного климата", предпочтению "критерия доминирования" и, как следствие, к "захватническим войнам".

"Это был план Третьего Рейха в отношении Европы. Сегодняшняя российская агрессия против Украины имеет такую же природу", - подытожил он.

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