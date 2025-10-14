Россия могла помочь КНДР в создании новой межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея представила МБР "Хвасон-20", которую она назвала "самой мощной ядерной стратегической системой оружия", на военном параде, состоявшемся на прошлой неделе по случаю 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.

Конструкция транспортно-монтируемой пусковой установки для "Хвасон-20" выглядела иначе по сравнению с предыдущей "Хвасон-19", которую впервые запустили в октябре прошлого года, что вызвало предположение, что КНДР могла получить поддержку от России в разработке новой ракеты большой дальности на фоне углубления их военного союза.

"Я считаю, что существует достаточная вероятность (в поддержке РФ - ред.)", - сказал председатель Объединенного комитета штабов Южной Кореи генерал Цзинь Йон Сон.

На вопрос о возможности военных реагировать на гиперзвуковую ракету, Цзинь сказал, что "точность перехвата может несколько пошатнуться, но их можно перехватить".

Он признал беспокойство относительно разработки ядерного оружия КНДР и сказал, что военные тщательно подготовятся к реагированию на него, добавив, что для новых систем вооружения необходима дальнейшая технологическая проверка.