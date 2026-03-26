Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия почти закончила передачу Ирану дронов, лекарств и продовольствия, - FT

00:49 26.03.2026 Чт
2 мин
На Западе пока не выяснили класс дронов, какие Россия согласилась передать
aimg Эдуард Ткач
Фото: Россия оказывает не только военную поддержку (Getty Images)

Российская Федерация близка к завершению поэтапной поставки беспилотников, медикаментов и продовольствия в Иран.

По словам двух источников знакомых разведкой, высокопоставленные чиновники Ирана и РФ начали тайные обсуждения поставок дронов сразу через несколько дней после нападения Израиля и США на Тегеран. Обработка заявок началась в начале марта и, как ожидалось, должна была завершиться к концу месяца.

Один из западных представителей силовых ведомств заявил, что они еще не установили точный класс дронов, которые Россия согласилась отправить Ирану в этом месяце. Однако добавил, что Москва может поставить только такие модели, как Geran-2, созданные на основе иранского Shahed-136.

Также источники говорят, что Москва поддерживает тесные связи с Тегераном и оказывает своему союзнику важнейшую поддержку, включая спутниковые снимки, данные для целеуказания и разведывательную информацию.

FT отмечает, что поставки вооружения, в частности беспилотников, стало бы первым свидетельством того, что Москва готова оказывать Ирану "смертоносную поддержку с начала войны".

Высокопоставленный западный чиновник говорит, что Москва вмешивается не только для укрепления боеспособности иранцев, но и для обеспечения более широкой политической стабильности тегеранского режима.

Помощь Ирану

Напомним, недавно глава МИД Ирана Аббас Арагчи публично заявил, что Россия и Китай отказывают Тегерану военную помощь и выступают стратегическими партнерами страны в противостоянии с США и Израилем.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил пару дней назад, что украинская разведка имеет информацию, которая подтверждает российскую помощь Ирану с разведданными.

Также в интервью Reuters он заявил, что РФ пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку американской развединформации Украине.

Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИзраильИранБлижний востокВоенная помощь