Россия почти закончила передачу Ирану дронов, лекарств и продовольствия, - FT

По словам двух источников знакомых разведкой, высокопоставленные чиновники Ирана и РФ начали тайные обсуждения поставок дронов сразу через несколько дней после нападения Израиля и США на Тегеран. Обработка заявок началась в начале марта и, как ожидалось, должна была завершиться к концу месяца.

Один из западных представителей силовых ведомств заявил, что они еще не установили точный класс дронов, которые Россия согласилась отправить Ирану в этом месяце. Однако добавил, что Москва может поставить только такие модели, как Geran-2, созданные на основе иранского Shahed-136.

Также источники говорят, что Москва поддерживает тесные связи с Тегераном и оказывает своему союзнику важнейшую поддержку, включая спутниковые снимки, данные для целеуказания и разведывательную информацию.

FT отмечает, что поставки вооружения, в частности беспилотников, стало бы первым свидетельством того, что Москва готова оказывать Ирану "смертоносную поддержку с начала войны".

Высокопоставленный западный чиновник говорит, что Москва вмешивается не только для укрепления боеспособности иранцев, но и для обеспечения более широкой политической стабильности тегеранского режима.