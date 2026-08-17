Россия массировано ударила по шахте на Днепропетровщине, есть погибший
В ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали одну из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию ДТЭК.
Последствия удара
17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. Атака носила массированный характер.
В результате удара погиб работник предприятия.
Еще один человек получил ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
"В результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия. Последствия обстрела уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в последние дни Силы обороны Украины остановили наступательные действия российской армии сразу на нескольких участках фронта, в том числе на Сумском, Харьковском, Купянском и Славянском направлениях.
Несмотря на попытки врага продвинуться вперед, подтвержденного прогресса оккупанты не достигли.
Между тем, в ночь на 17 августа РФ нанесла удар по Сумам, в результате чего погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Под вражеским огнем оказались жилые дома и нежилые объекты города.