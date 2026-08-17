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Россия массировано ударила по шахте на Днепропетровщине, есть погибший

15:12 17.08.2026 Пн
1 мин
В результате атаки есть разрушения
aimg Елена Чупровская
Россия массировано ударила по шахте на Днепропетровщине, есть погибший Фото: армия РФ ударила по шахте ДТЭК (Getty Images)
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В ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали одну из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию ДТЭК.

Последствия удара

17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. Атака носила массированный характер.

В результате удара погиб работник предприятия.

Еще один человек получил ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

"В результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия. Последствия обстрела уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины остановили наступательные действия российской армии сразу на нескольких участках фронта, в том числе на Сумском, Харьковском, Купянском и Славянском направлениях.

Несмотря на попытки врага продвинуться вперед, подтвержденного прогресса оккупанты не достигли.

Между тем, в ночь на 17 августа РФ нанесла удар по Сумам, в результате чего погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Под вражеским огнем оказались жилые дома и нежилые объекты города.

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