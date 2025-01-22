В Харькове прогремел взрыв, мэр предупредил о "Шахедах"
В Харькове прогремел взрыв 22 января. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове был слышен взрыв. В небе над городом еще могут быть шахеты. Будьте осторожны", - рассказал Терехов.
Есть падение обломков дрона
По предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе.
"Еще один удар зафиксировали за пределами города. На эту минуту (21:17, - ред) - без пострадавших", - констатировал Синегубов.
Воздушная тревога в Украине
Сейчас воздушная тревога объявлена в ряде областей, охватывая половину территории страны. В частности, звук тревоги раздается в Харькове и области. В Воздушных силах уже предупредили о группах российских дронов, которые движутся в разных направлениях с Харьковской области:
- ударные БпЛА на Харьковщине - курс западный;
- ударные БпЛА на Харьковщине - курс на Днепропетровщину;
- новая группа ударных БпЛА на юге Харьковщины - направление юго-западное;
- ударные БпЛА на юге Харьковщины - курс северо-западный;
- ударные БпЛА на Харьковщине - в направлении Полтавщины.
Воздушная тревога в Украине (t.me/alarmukraine)
Как сообщалось ранее, вечером 22 января в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали об угрозе баллистики.
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