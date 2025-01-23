Россия ночью запустила почти сотню дронов и 4 ракеты: как отработала ПВО
В ночь на 23 января российские террористы запустили против Украины почти сотню дронов и четыре баллистические ракеты. Несколько дронов до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела россияне применили:
- 92 ударных беспилотных летательных аппарата (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск;
- четыре баллистические ракеты "Искандер-M"/KN-23 из Воронежской области по Запорожью.
К отражению воздушного нападения привлекались:
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено:
- сбитие 57 дронов в пределах Полтавской, Сумской, Запорожской и ряда других областей;
- 27 дронов были локационно потеряны без негативных последствий;
- три дрона находятся в воздухе.
"В результате вражеского удара баллистическими ракетами по городу Запорожье, к сожалению, есть погибший и раненые, разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых вражеских БпЛА пострадала Харьковская область", - пишут Воздушные силы.
Обстрелы Украины
С начала полномасштабной войны враг регулярно обстреливает украинскую территорию, что создает серьезную угрозу для гражданских. Этой ночью террористы дважды атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек и еще 26 получили ранения.
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