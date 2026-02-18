РФ готовит массированное применение морских дронов: ГУР раскрыло детали

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия готовит морские дроны против Украины: начнется ли новая битва за Черное море ".

По информации Главного управления разведки, пока системного или результативного использования этих средств с достижением значительного боевого эффекта не зафиксировано.

В то же время в РФ продолжают разработку и производство новых типов морских беспилотников.

В частности, аппарат типа "Тритон", который может развивать скорость до 100 км/ч, вероятно, готовят для атак на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины.

"Вместе с тем имеющиеся планы по производству (в частности до 40 единиц аппаратов типа "Скат" в месяц) свидетельствуют о намерении противника перейти к тактике массированного применения", - сообщили в разведке.

Особое внимание ГУР обращает на разработку автономного подводного аппарата "Просвет-1", который создается для противодействия украинским подводным беспилотным системам. Это свидетельствует о попытках РФ формировать эшелонированную подводную оборону.