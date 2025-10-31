Нидерланды профинансируют защиту Украины от российских кибератак
Нидерланды усиливают поддержку Украины, направляя дополнительные средства на укрепление ее цифровой безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Нидерландов Дэвида ван Вила в сети Х.
Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о выделении 10 миллионов евро на участие в британской киберпрограмме для Украины.
В заявлении подчеркивается, что российские кибератаки против Украины происходят систематически и являются частью гибридной войны, направленной на дестабилизацию региона. Такая агрессия, по словам министра Дэвида ван Вила, представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.
"Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении 10 миллионов евро на британскую киберпрограмму для Украины", — отметил министр в своем сообщении.
Усиление международного киберсотрудничества
Эти средства будут направлены на поддержку работы Таллиннского механизма — международной коалиции, которая координирует усилия стран-партнеров в сфере киберподдержки Украины.
Механизм объединяет опыт ведущих государств Европы и обеспечивает техническую помощь украинским специалистам в противодействии киберагрессии.
Финансирование от Нидерландов позволит укрепить защиту информационных систем, а также ускорить развитие украинских кибервозможностей, что особенно важно в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.
Дополнительная помощь Украине
Это не первый случай, когда Нидерланды оказывают финансовую поддержку. Ранее, 28 октября, во время визита в Киев министр объявил о выделении 25 миллионов евро на нужды украинской энергетики.
Средства направят на покупку оборудования, срочные ремонты и закупку газа для обеспечения стабильного энергоснабжения в зимний период.
Напоминаем, что Нидерланды формируют новый пакет военной помощи Украине на сумму 90 миллионов евро, который предусматривает финансирование производства разведывательных и ударных беспилотников для нужд украинской армии.
Отметим, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, что стало новым этапом в развитии оборонного сотрудничества между странами и открывает перспективы для увеличения производства беспилотных систем.