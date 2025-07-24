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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия массированно атаковала ТЭС в Украине: что заявили в Минэнерго

Фото: Россия атаковала ТЭС в Украине 24 июля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты сегодня, 24 июля, массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций в Украине. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

В ведомстве отметили, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

"Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла, - говорится в заявлении.

В Минэнерго добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить работу станции.

 

 

Комбинированная атака РФ 24 июля

Российские оккупанты сегодня атаковали Черкассы ракетами со шрапнелью. В результате обстрела в городе зафиксировано два больших очага разрушений.

Среди поврежденной инфраструктуры - гражданские объекты, в частности около 15 многоэтажных домов. Ранения получили семь человек, среди них - девятилетний ребенок.

Также адскую ночь сегодня пережила и Одесса. В городе вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.

На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь РФ запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты.

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