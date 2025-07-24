Адская ночь в Одессе: разрушен подъезд многоэтажки, пострадали люди

Одесса в ночь на 24 июля подверглась мощным ударам, в результате чего разрушен подъезд в многоэтажном здании. Пострадали минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

"Уничтожены квартиры, травмированные люди, пожары: Одесса пережила очередную адскую ночь. Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками", - сообщили в ГСЧС.

Уточняется, что разрушения получило жилое девятиэтажное здание. Квартиры потеряли люди, проживавшие с 5-го по 8-й этажи. В частности, загорелись помещения на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов.

"Есть угроза обрушения конструкций! Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли 5 - их заблокировало в квартирах. На месте удара работали кинологи", - сообщили спасатели.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Кроме того, спасатели находятся и по другим адресам, где вспыхнули пожары - в частном доме и на АЗС.

Фото: последствия ночного удара по Одессе (t.me/dsns_telegram)