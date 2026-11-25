Из-за атак РФ в пяти областях Украины обесточивание: где ситуация самая тяжелая
В пяти областях Украины зафиксировали обесточивание в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру. Сложней остается ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
За последние сутки российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов.
В настоящее время обесточенные потребители находятся в пяти областях:
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский;
- Одесской;
- Харьковской.
Особенно сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Запорожье. После масштабных обесточений в Запорожской области уже частично удалось восстановить подачу электроэнергии.
В Днепропетровской области в настоящее время действуют аварийные отключения. Энергетики продолжают ремонтные работы и стараются как можно скорее вернуть свет потребителям.
Какие ограничения будут действовать 25 ноября
Из-за повреждений энергетического оборудования в части регионов до конца суток введены ограничения потребления электроэнергии.
В частности, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения – от половины до трех очередей.
Напомним, 25 ноября российские войска снова атаковали энергетические объекты Днепропетровской области. Из-за ударов без электроснабжения остались жилые дома и часть критической инфраструктуры.
В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах ввели экстренные отключения.