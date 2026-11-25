В пяти областях Украины зафиксировали обесточивание в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру. Сложней остается ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

За последние сутки российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов.

В настоящее время обесточенные потребители находятся в пяти областях:

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожский;

Одесской;

Харьковской.

Особенно сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Запорожье. После масштабных обесточений в Запорожской области уже частично удалось восстановить подачу электроэнергии.

В Днепропетровской области в настоящее время действуют аварийные отключения. Энергетики продолжают ремонтные работы и стараются как можно скорее вернуть свет потребителям.

Какие ограничения будут действовать 25 ноября

Из-за повреждений энергетического оборудования в части регионов до конца суток введены ограничения потребления электроэнергии.

В частности, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения – от половины до трех очередей.