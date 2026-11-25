Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС в среду, 25 ноября, осталась без внешнего питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".

"25 ноября в 04:28 в результате обстрела российских войск на правом берегу Днепра, в 13 км от подстанции "Ферросплавная", отключилась линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в заявлении.

Теперь собственные потребности АЭС обеспечиваются за счет резервных дизель-генераторов.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что систематические повреждения энергетической инфраструктуры вблизи ЗАЭС из-за вражеских атак усиливают риски ядерной аварии.

"Единственной гарантией восстановления ядерной и радиационной безопасности является возвращение станции под полный контроль Украины и ее единственного законного оператора - АО "НАЭК" Энергоатом", - сказано в заявлении.

Обновлено в 11:53

В МАГАТЭ отметили, что Запорожская атомная электростанция в 28-й раз за время полномасштабной войны потеряла все источники внешнего электроснабжения.

"Находящаяся на площадке команда МАГАТЭ работает над установлением причины и места отключения", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.