В Украине второй раз за час объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К
Во всех регионах Украины сегодня, 16 января, вечером была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - сказано в сообщении Воздушных сил.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Более подробные детали украинские военные не раскрывают.
Стоит заметить, что это уже вторая масштабная тревога в Украине за последний час.
Тревога из-за МиГ-31К
Напомним, при взлете российского МиГ-31К во всех регионах Украины объявляют тревогу из-за высокой угрозы, которую эти самолеты представляют для воздушной безопасности страны.
МиГ‑31К - это модернизированная версия перехватчика МиГ‑31, способная не только выполнять сверхзвуковые полеты на больших высотах, но и нести гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал".
Эти ракеты способны поражать наземные цели на значительном расстоянии с высокой скоростью. Радиус их действия охватывает всю территорию Украины.
Россияне часто используют эти ракеты во время массированных ударов по Украине.
В частности, 23 декабря во время массированного удара по Украине оккупанты запустили три аэробаллистические ракеты "Кинжал". Тогда их сбить не удалось.
Пока что среди тех систем ПВО, которые есть у украинских защитников, только Patriot может сбивать "Кинжалы".