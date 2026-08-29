РФ атаковала Измаильский район: есть жертвы, повреждены объекты транспортной инфраструктуры
Россияне в ночь на 29 августа в очередной раз нанесли удар по Одесской области, в том числе Измаильскому району. В результате обстрела пострадали и зафиксированы определенные последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации (РГА).
"В ночь на 29 августа враг снова атаковал Измаильский район. В результате вражеской атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.
Пострадавшим помощь уже предоставлена, на месте событий работают представители силовых структур и медицинские работники.
Судя по фото, которое показали в Измаильской РГА, в результате атаки пострадала по меньшей мере фура.
Обстрелы Одесской области
Напомним, что в ночь на 27 августа и утром того же Одесса была под ударом вражеской атакой. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом.
Также мы писали, что 24 августа россияне были по Одесской области долгами и ракетами. В частности, враг нанес удар по продовольственным складским помещениям и энергетической инфраструктуре.