ua en ru
Сб, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Измаильский район: есть жертвы, повреждены объекты транспортной инфраструктуры

04:05 29.08.2026 Сб
1 мин
Что известно об атаке РФ по Одесской области?
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала Измаильский район: есть жертвы, повреждены объекты транспортной инфраструктуры Фото: последствия атаки РФ по Измаильскому району (t.me/IzmailRDA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 29 августа в очередной раз нанесли удар по Одесской области, в том числе Измаильскому району. В результате обстрела пострадали и зафиксированы определенные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации (РГА).

"В ночь на 29 августа враг снова атаковал Измаильский район. В результате вражеской атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

Пострадавшим помощь уже предоставлена, на месте событий работают представители силовых структур и медицинские работники.

Судя по фото, которое показали в Измаильской РГА, в результате атаки пострадала по меньшей мере фура.

Обстрелы Одесской области

Напомним, что в ночь на 27 августа и утром того же Одесса была под ударом вражеской атакой. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом.

Также мы писали, что 24 августа россияне были по Одесской области долгами и ракетами. В частности, враг нанес удар по продовольственным складским помещениям и энергетической инфраструктуре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Измаил Война в Украине
Новости
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне