В Минобороны России цинично заявили о подготовке ударов по энергетике Украины

Россия заявила о подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины, назвав их ответом на атаки по топливно-энергетическому комплексу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России .

В российском ведомстве утверждают, что Вооруженные силы РФ якобы уже получили соответствующие указания и приступили к подготовке к атакам.

Причиной таких действий в Минобороны РФ назвали якобы украинские удары по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

"В соответствии с полученными указаниями Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины", - заявили в российском ведомстве.

В то же время, российское Минобороны традиционно возложило ответственность за дальнейшую эскалацию на Украину, заявив, что удары якобы должны стать ответом на атаки по территории РФ.