Польша подняла самолеты на фоне ракетного обстрела Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter).

"Внимание, из-за воздушной атаки Российской Федерации, которая может поражать объекты, расположенные в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении.

Как отмечает Оперативное командование, в Польше привели в состояние готовности боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Силы и средства направлены для обеспечения безопасности прилегающих к Украине территорий.