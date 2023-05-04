Россия должна потерпеть унизительное поражение, - польский дипломат

"России нужно показать место, она должна потерпеть унизительное поражение, если этого не сделать, она будет угрожать вам лет через пять, десять, двадцать, выберет другую тактику - нападение, например, на Польшу или любую другую страну", - подчеркнул дипломат. .

Он добавил, что Польша пытается убедить союзников в важности победы Украины. По мнению дипломата, Россия должна убедиться в том, что Запад никогда не отойдет от поддержки Украины.

"Ключевой вопрос - даже не поддержка Западной Европы, а поддержка именно США, Британии и Польши. По моему мнению, США не перестанут поддерживать Украину, потому что они уже потерпели поражение в Афганистане, ни одна администрация не позволит себе потерпеть поражение еще и в Украине" , - заявил Кухом.

Напомним, польский дипломат Якуб Кумох в интервью РБК-Украина рассказал, что в США не верили в возможности украинской армии в начале полномасштабной войны, поэтому поставки оружия начались не сразу.

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