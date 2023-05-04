Росія має зазнати принизливої поразки, - польський дипломат

"Росії треба показати місце, вона має зазнати принизливої поразки, якщо цього не зробити, вона загрожуватиме вам років через п'ять, десять, двадцять, вибере іншу тактику - напад, наприклад на Польщу чи будь-яку іншу країну", - наголосив дипломат.

Він додав, що Польща намагається переконати союзників у важливості перемоги України. На думку дипломата, Росія повинна переконатися, що Захід ніколи не відійде від підтримки України.

"Ключове питання - навіть не підтримка Західної Європи, а підтримка саме США, Британії та Польщі. На мою думку, США не перестануть підтримувати Україну, тому що вони вже зазнали поразки в Афганістані, жодна адміністрація не дозволить собі зазнати поразки ще й в Україні", - заявив Кухом.

Нагадаємо, польський дипломат Якуб Кумох в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у США не вірили у можливості української армії на початку повномасштабної війни, тому постачання зброї розпочалися не відразу.

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