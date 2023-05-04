Польский дипломат: американцы до конца не верили, что украинская армия будет способна защитить страну
Поставки американского оружия через Польшу начались не сразу после вторжения России. В Вашингтоне не верили в возможности ВСУ.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал Якуб Кумох, польский дипломат, который возглавлял Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши.
"Американцы до конца не верили, что украинская армия будет способна защитить страну. Думаю, примерно на второй неделе войны они поняли свою ошибку", - сказал он.
По его словам, через несколько дней Варшава получила запрос о поставках оружия через Польшу: "Покажите нам, какой город и какое место". После этого руководство Польши принимает решение, открывая Жешув.
"Сейчас этот польский город с близлежащим аэропортом - главный хаб поставок западного оружия в Украину, по понятным причинам его иногда называют "самым опасным местом в Польше" - поэтому регион прикрывает мощная система ПВО", - сказал он.
Напомним, 93% украинцев верят в победу в войне с Россией. Респонденты демонстрируют умеренный оптимизм в отношении сроков. Половина считают, что победа Украины наступит еще до конца этого года. Кроме того, 26% считают, что победа будет через один-два года, еще 7,5% - что через три-пять лет, а 1% думают, что она наступит не раньше чем через пять лет.
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