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Россия должна потерпеть унизительное поражение, - польский дипломат

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Варшава, Четверг 04 мая 2023 13:21
Россия должна потерпеть унизительное поражение, - польский дипломат Фото: польский дипломат Якуб Кумох (prezydent pl)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Россия должна потерпеть унизительное поражение в войне против Украины. В противном случае РФ будет представлять угрозу в будущем.

Об этом рассказал польский дипломат Якуб Кумох для материала РБК-Украина "Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой".

"России нужно показать место, она должна потерпеть унизительное поражение, если этого не сделать, она будет угрожать вам лет через пять, десять, двадцать, выберет другую тактику - нападение, например, на Польшу или любую другую страну", - подчеркнул дипломат. .

Он добавил, что Польша пытается убедить союзников в важности победы Украины. По мнению дипломата, Россия должна убедиться в том, что Запад никогда не отойдет от поддержки Украины.

"Ключевой вопрос - даже не поддержка Западной Европы, а поддержка именно США, Британии и Польши. По моему мнению, США не перестанут поддерживать Украину, потому что они уже потерпели поражение в Афганистане, ни одна администрация не позволит себе потерпеть поражение еще и в Украине" , - заявил Кухом.

Напомним, польский дипломат Якуб Кумох в интервью РБК-Украина рассказал, что в США не верили в возможности украинской армии в начале полномасштабной войны, поэтому поставки оружия начались не сразу.

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