ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія має зазнати принизливої поразки, - польський дипломат

Новость на русском →
Варшава, Четвер 04 травня 2023 13:21
Росія має зазнати принизливої поразки, - польський дипломат Фото: польський дипломат Якуб Кумох (prezydent pl)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Росія повинна зазнати принизливої поразки у війні проти України. В іншому випадку РФ буде нести загрозу у майбутньому.

Про це розповів польський дипломат Якуб Кумох для матеріалу РБК-Україна "Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою".

"Росії треба показати місце, вона має зазнати принизливої поразки, якщо цього не зробити, вона загрожуватиме вам років через п'ять, десять, двадцять, вибере іншу тактику - напад, наприклад на Польщу чи будь-яку іншу країну", - наголосив дипломат.

Він додав, що Польща намагається переконати союзників у важливості перемоги України. На думку дипломата, Росія повинна переконатися, що Захід ніколи не відійде від підтримки України.

"Ключове питання - навіть не підтримка Західної Європи, а підтримка саме США, Британії та Польщі. На мою думку, США не перестануть підтримувати Україну, тому що вони вже зазнали поразки в Афганістані, жодна адміністрація не дозволить собі зазнати поразки ще й в Україні", - заявив Кухом.

Нагадаємо, польський дипломат Якуб Кумох в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у США не вірили у можливості української армії на початку повномасштабної війни, тому постачання зброї розпочалися не відразу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових