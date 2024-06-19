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Эстония готова обсуждать отправку войск в Украину, - посол

Среда 19 июня 2024 11:02
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Эстония готова обсуждать отправку войск в Украину, - посол Фото: посол Эстонии в Украине Аннели Кольк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Правительство Эстонии готово обсуждать отправку своих военных в Украину. Для Таллинна это на "красная линия".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного", - заявила она.

Посол добавила, что Эстония готовила украинских инструкторов в стране.

Инициатива Макрона

В начале года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. При этом не так давно Париж объявил о готовности направить в Украину военных инструкторов.

При этом Макрон заявлял, что Франция хочет создать коалицию для подготовки войск на территории Украины.

По сообщениям СМИ, Париж обратилась с соответствующим предложением к странам Балтии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и Соединенным Штатам.

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