Россия должна понести уголовную ответственность за подрыв Каховской ГЭС, - Зеленский

Зеленский рассказал о шагах, предпринимаемых Украиной на международной арене, в частности с целью привлечения к ответственности виновных в экоциде на украинской территории.

"Мы подключаем всех: на уровне глав государств, глав правительств. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали (преступление агрессии - ред.). Это большая разница", - сказал президент.

Он отметил, что Украина проинформировала об очередном преступлении России страны Европейского Союза и НАТО, инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН, а также будет обращаться в Международный уголовный суд.

"На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Оно будет с поличным. Есть современная классификация - экоцид. Мы будем работать в этом направлении. Это очень важный момент, на который я хотел бы, чтобы международное сообщество обратило внимание", - добавил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что на преступление экоцида отреагируют страны Латинской Америки и Азии, а также соответствующие международные организации.

"Я думаю, что здесь должна быть прежде всего уголовная ответственность. Должны реагировать международные институции, включая Международный уголовный суд" - отметил президент.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.