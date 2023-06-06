Росія має понести кримінальну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, - Зеленський

Росія має понести кримінальну відповідальність за екоцид, який був спровокований підривом конструкцій Каховської ГЕС.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
Зеленський розповів про кроки, які здійснює Україна на міжнародній арені, зокрема з метою притягнення до відповідальності винних в екоциді на українській території.
"Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, голів урядів. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували (злочин агресії, - ред.). Це велика різниця", - сказав президент.
Він зазначив, що Україна поінформувала про черговий злочин Росії країни Європейського Союзу й НАТО, ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН, а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.
"На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація - екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу", - додав Зеленський.
Він висловив сподівання, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.
"Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом" - зазначив президент.
Підрив Каховської ГЕС
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.
В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.
Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.
Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.
Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.