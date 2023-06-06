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Росія має понести кримінальну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Росія має понести кримінальну відповідальність за екоцид, який був спровокований підривом конструкцій Каховської ГЕС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський розповів про кроки, які здійснює Україна на міжнародній арені, зокрема з метою притягнення до відповідальності винних в екоциді на українській території.

"Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, голів урядів. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували (злочин агресії, - ред.). Це велика різниця", - сказав президент.

Він зазначив, що Україна поінформувала про черговий злочин Росії країни Європейського Союзу й НАТО, ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН, а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.

"На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація - екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу", - додав Зеленський.

Він висловив сподівання, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.

"Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом" - зазначив президент.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський