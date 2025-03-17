Россия должна показать, что хочет мира: Макрон назвал три условия

Макрон рассказал, что он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Французский лидер отметил, что Зеленский продемонстрировал мужество, приняв предложение США о 30-дневном прекращении огня. И теперь "Россия должна доказать, что действительно хочет мира".

"Достаточно смертей. Достаточно уничтоженных жизней. Достаточно разрушений. Оружие должно замолчать. Зверства и диверсии должны прекратиться. Депортированные украинские дети должны воссоединиться со своими семьями. Это все условия, которые Россия должна выполнить", - добавил Макрон.

По его словам, президент США Дональд Трамп привержен тому, чтобы закончить войну России против Украины.

Президент Франции подчеркнул, что теперь Франция вместе со всеми партнерами должна представить мирный план.

"Мирный план, обеспечивающий надежные гарантии безопасности для Украины. Мирный план, который обеспечит прочный мир в Украине и Европе. Мирный план, который не позволит России снова напасть", - уточнил он.