Росія має показати, що хоче миру: Макрон назвав три умови

Макрон розповів, що він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Французький лідер зазначив, що Зеленський продемонстрував мужність, прийнявши пропозицію США про 30-денне припинення вогню. І тепер "Росія повинна довести, що дійсно хоче миру".

"Досить смертей. Досить знищених життів. Досить руйнувань. Зброя повинна замовкнути. Звірства і диверсії мають припинитися. Депортовані українські діти повинні возз'єднатися зі своїми сім'ями. Це всі умови, які Росія повинна виконати", - додав Макрон.

За його словами, президент США Дональд Трамп прихильний до того, щоб закінчити війну Росії проти України.

Президент Франції підкреслив, що тепер Франція разом з усіма партнерами має представити мирний план.

"Мирний план, що забезпечує надійні гарантії безпеки для України. Мирний план, який забезпечить міцний мир в Україні та Європі. Мирний план, який не дозволить Росії знову напасти", - уточнив він.