Россия не имеет планов наступать на юге, зато концентрирует силы на Донбассе, - ГУР

Пока россияне не планируют большое наступление на юге. В то же время, захватчики концентрируются именно на украинском Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.
Как отметил представитель ГУР, об этом свидетельствует и то, что глобальных изменений во враждебной группировке не наблюдается. У врага сохраняются большие потери среди личного состава, в связи с чем оккупанты пытаются проводить ротацию.
"Но столкновения и отдельные попытки наступательных операций со стороны врага практически по всей линии фронта. Мы можем говорить, что наиболее ожесточенные бои происходят именно на украинском Донбассе. Все остальное - враг проводит много обманных маневров и действий", - отметил Юсов.
Напомним, советник мэр Мариуполя Петр Андрющенко накануне сообщил, что кафиры перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области в Донецке.
Также РБК-Украина сообщало накануне, что российские войска пополняют свой личный состав в Запорожской области. Сейчас там находятся более 90 тысяч окупантов. В то же время, угрозы наступления на этом направлении нет.
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