Росія не має планів наступати на півдні, натомість концентрує сили на Донбасі, - ГУР

Як зауважив представник ГУР, про це свідчить і те, що глобальних змін у ворожому угрупуванні не спостерігається. У ворога зберігаються великі втрати серед особового складу, у зв'язку з чим окупанти намагаються проводити ротацію.

"Але зіткнення і окремі спроби наступальних операцій з боку ворога практично по всій лінії фронту. Ми можемо говорити, що найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Все інше - ворог проводить багато обманних маневрів і дій", - зазначив Юсов.