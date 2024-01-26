Россия имеет около сотни самолетов Ил-76, - Игнат

В России на вооружении около сотни самолетов Ил-76. Они перевозят разные грузы, в том числе и военного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"У нас тоже есть такие самолеты на вооружении. Военно-транспортная авиация, базировавшаяся в Мелитополе. Это самолеты мощные, тяжелые, по всему миру летают. Они перевозят грузы и военного характера, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов", - сказал Игнат.

По его словам, всем известно, что для россиян "жизнь пилотов и один или два самолета не являются серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме".

"Вы видели историю из ЧВК "Вагнера". Сколько "вагнеровцы" положили летательных аппаратов. Там вообще удивляешься, что Россия не будет соответственно оплакивать или сожалеть о потерянном", - добавил спикер Воздушных сил.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в РФ утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбитии самолета.

В ГУР подтвердили, что в тот день действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Также представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом Ил-76 могли быть и ракеты, и люди, а также в самолете должны быть VIP-персоны РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России.

Также сообщалось, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).