РФ в феврале только раз применила морские ракетоносители: в ВМС назвали вероятную причину
Российские войска в этом месяце применили морские носители крылатых ракет только один раз. Вероятной причиной могут быть погодные условия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.
"В этом месяце зафиксирован один такой выход, одно применение, но это не означает, что это не может произойти завтра или послезавтра", - сказал Плетенчук.
Спикер отметил, что во время последней атаки по территории Украины российские корабли не выходили в море.
По его словам, отсутствие применения морских носителей во время последних ударов может быть частично связано с погодными условиями. Хотя корабли способны выходить даже при шторме до шести баллов, но использование ракетного вооружения при значительном волнении моря является рискованным и обычно не практикуется.
Напомним, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что российские подводные лодки почти исчезли из акватории Черного моря, хотя они были главными носителями крылатых ракет. Ранее оккупанты активно применяли их для ударов по Украине, но сейчас это - большой риск.
Также в ВМС объясняли, что РФ запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.