РФ в феврале только раз применила морские ракетоносители: в ВМС назвали вероятную причину

Российские войска в этом месяце применили морские носители крылатых ракет только один раз. Вероятной причиной могут быть погодные условия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

"В этом месяце зафиксирован один такой выход, одно применение, но это не означает, что это не может произойти завтра или послезавтра", - сказал Плетенчук.

Спикер отметил, что во время последней атаки по территории Украины российские корабли не выходили в море.

По его словам, отсутствие применения морских носителей во время последних ударов может быть частично связано с погодными условиями. Хотя корабли способны выходить даже при шторме до шести баллов, но использование ракетного вооружения при значительном волнении моря является рискованным и обычно не практикуется.