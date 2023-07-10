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В Польше задержали российского шпиона, который следил за военными объектами

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Польша, Понедельник 10 июля 2023 20:56
В Польше задержали российского шпиона, который следил за военными объектами Фото: министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский (wikimedia org Mariusz_Kamiski)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Польши смогли задержать агента Российской Федерации. Он следил за военными объектами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.

Агентство внутренней безопасности задержало еще одного участника шпионской сети, который работал на российскую разведку.

Отмечается, что подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. Он систематически получал зарплату от россиян.

"Это уже 15-й человек, задержанный в рамках этого расследования", - добавил Каминский.

Российские шпионы в Польше

Недавно Агентство внутренней безопасности Польши задержало 28-летнего профессионального хоккеиста. Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу России.

До этого польская полиция задержала российского шпиона. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности 15 марта разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране.

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