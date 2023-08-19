Снимал стратегические объекты. В Латвии задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в Россию

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики" - его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт VDD .

По данным VDD, мужчина передавал информацию о стратегических объектах страны, таких как инфраструктура Рижского порта, аэропорт, нефтяные терминалы, полигон беспилотников, а также об личном составе и технике вооруженных сил союзных стран.

Также, работая таксистом, он собирал информацию о лицах и компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии. Эти данные он распространял среди поклонников Telegram-сообщества "Антифашисты Прибалтики".

Мужчину задержали 15 августа по подозрению в шпионаже в пользу России. В ходе обыска его дома были обнаружены носители информации, а также символика РФ и СССР.

Российские шпионы

Напомним, что российская шпионская сеть активно работает в странах Европы. Так, в Польше недавно был задержан российский агент, который наблюдал за военными объектами и морскими портами в стране. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что это был уже 15 человек, задержанный в рамках расследования против шпионской сети.

А в Британии задержали троих граждан Болгарии, проживавших недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона - их подозревают в шпионаже на Россию. Полиция борьбы с терроризмом Британии публично заявляла о том, что все больше времени уходит на шпионаж, особенно со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.