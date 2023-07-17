Действующий глава МИД Британии может сменить Уоллеса на посту министра обороны, - СМИ
Министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли прочат на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
На эту роль также претендует министр безопасности Том Тугендхат, бывший офицер территориальной армии, служивший в Ираке и Афганистане.
Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак проведет перестановки в своей команде, вероятно, в сентябре, чтобы обновить правительство перед выборами в следующем году.
Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на перестановку, а младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян может стать его преемницей.
Должность в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и Клеверли имеет опыт работы на этом посту.
Отставка Уоллеса
Издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что Уоллес может уйти с должности уже этой осенью.
Позже сам Уоллес подтвердил, что уйдет с поста министра обороны Великобритании. Он добавил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.
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