Уоллес может уйти с должности министра обороны Британии, - The Times

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может уйти с должности. Вероятно, это произойдет осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По словам источников британской газеты, Уоллес, занимавший должность при трех премьер-министрах, считает, что он уже "дал ответ на ряд военных кризисов", поэтому его время на должности подходит к концу.

Издание отмечает, что Уоллес стал популярнее среди британского общества за период полномасштабной войны в Украине, особенно среди консерваторов.

При этом, по информации издания, осенью в Британии ожидаются чистки в правительстве, а Уоллес не единственный уйдет в отставку.

"Премьер Британии Риши Сунак готовится сменить свою команду, поскольку он пытается перезагрузить свое правительство перед следующими выборами после изнурительного начала пребывания в должности премьер-министра", - говорится в материале.

Вероятным кандидатом на должность министра обороны Британии является Джон Глен - главный секретарь Королевской Сокровищницы. Также на этот пост могут претендовать министр безопасности Том Тугендхат и министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

Скандал с Уоллесом

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина должна больше благодарить партнеров за помощь. Он добавил, что "страны Запада - не Amazon", и они не могут выполнять все запросы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский потролил британского министра, а премьеру Британии Рише Сунаку пришлось оправдываться за высказывание своего министра.

Позже Уоллес объяснил свое заявление и заверил, что он и его страна будут и дальше поддерживать Украину.

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